Stadtrat gibt Okay für Rammstein-Konzert auf Theresienwiese

Der Münchner Stadtrat hat am Mittwoch mehrheitlich entschieden, dass das Konzert der Pyro-Rockband Rammstein an Silvester grundsätzlich auf der Theresienwiese stattfinden darf. Voraussetzung ist jedoch, dass auch das Kreisverwaltungsreferat die Veranstaltung genehmigt. Bislang gibt es aber Bedenken wegen des kurzen Vorlaufs für das Sicherheitskonzept.

Zuvor hatten die Pläne für das Konzert, das vor 145.000 Zuschauern stattfinden soll, heftige Diskussionen in der Rathauskoalition ausgelöst. Während die SPD Zustimmung signalisierte, hatten die Grünen/Rosa Liste deutlich gemacht, die Pläne abzulehnen. Zudem wurde der städtische Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) von vielen Seiten kritisiert.

Bezirksausschüsse gegen Rammstein-Konzert

Die Theresienwiese gehört zwar nicht mehr zum Bezirksausschuss 08 Schwanthaler Höhe, dennoch grenzt dieser Münchner Stadtteil direkt an die Freifläche an der Bavaria an. Deswegen diskutierten die Ausschussmitglieder am Vortag, ob man ein Mega-Event wie das Rammstein-Konzert mit tausenden Zuschauern dort überhaupt haben möchte. Das Ergebnis: Die Mehrheit wollte es nicht. Genauso hatte sich bereits der Bezirksausschuss 02 Ludwigvorstadt-Isarvorstadt entscheiden.

Polizei rät von Großkonzert an Silvester ab

An den Abstimmungen der Bezirksausschüsse musste sich der Münchner Stadtrat bei seiner Entscheidung aber nicht orientieren. Jedoch sind vor allem die Grünen als größte Rathausfraktion vom geplanten Großkonzert wenig angetan. Nach Ansicht der Fraktionsvorsitzenden, Mona Fuchs, müsste so ein Konzert sorgfältig geprüft werden. Auch könne man die Sicherheitsbedenken der Polizei und des Kreisverwaltungsreferats als zuständiger Genehmigungsbehörde nicht vom Tisch wischen. Tatsächlich rät die Münchner Polizei von der Großveranstaltung zu Silvester ab.

Grünen kritisieren Hauruck-Aktion des Wirtschaftsreferats

Zudem kritisierte Fuchs in einer Stellungnahme den Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner (CSU), der unter anderem für die Belegung der Theresienwiese zuständig ist. Baumgärtner hatte erst vergangene Woche die Überlegungen für ein Rammstein-Großkonzert auf der Theresienwiese bekannt gegeben und auf eine schnelle Entscheidung des Stadtrates gedrängt. Ansonsten würde der Konzertveranstalter abspringen, so die Begründung.

Verband der Münchner Kulturveranstalter sauer

Kritik am Münchner Wirtschaftsreferenten äußerte auch der Verband der Münchner Kulturveranstalter im Vorfeld der heutigen Entscheidung. So sei die Vergabe von öffentlichen Plätzen an Konzertveranstalter von Seiten des Münchner Wirtschaftsreferats intransparent und unfair.

Erst vor rund zwei Jahren seien die Münchner Veranstalter vom städtischen Wirtschaftsreferat darauf hingewiesen worden, dass Konzerte nur im Olympiastadion stattfinden könnten. Bei größeren Zuschauerzahlen müssten diese auf mehrere Konzerte verteilt werden. Trotz der Ansage, so der Verband, würden Großkonzerte nun auf einmal auf öffentlichen Plätzen geplant und durchgeführt und zwar von auswärtigen Veranstaltern, ohne dass die Münchner Kulturschaffenden davon wüssten.

Tollwood-Organisatoren nach eigener Aussage nicht informiert

Dazu passend veröffentlichten diese Woche die Organisatoren des Tollwood-Winterfestivals ebenfalls eine Stellungnahme. Das Festival findet seit 22 Jahren auf der Theresienwiese statt und endet traditionell am 31. Dezember mit einer Silvestergala. Der Ticketvorverkauf laufe bereits, so die Tollwood-Veranstalter.

Doch auch die Organisatoren des Tollwood-Winterfestivals erfuhren nach eigenen Angaben erst aus den Medien von dem geplanten Rammstein Konzert an Silvester. Die Tollwood-Veranstalter betonen zwar, einem Großkonzert nicht im Weg stehen zu wollen, jedoch wünschen auch sie sich eine bessere Kommunikation von Seiten des Wirtschaftsreferats. Das Referat selbst betont, dass die Tollwood-Organisatoren für dieses Jahr noch keinen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen hätten, der ihnen das Überlassen der Theresienwiese garantiere.