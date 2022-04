Ramadan: Wie verbringen Muslime in Unterfranken die Fastenzeit?

"Die letzten Jahre war Ramadan für uns alle sehr untypisch", sagt die muslimische Studentin Zeynep Kuzucu aus Schweinfurt. Ihr habe vor allem das Ramadan-Gebet (Teravih) und das gemeinsame Fastenbrechen in der Moschee gefehlt. "Das Essen und Beten zu Hause ist nicht vergleichbar mit dem Fastenbrechen und dem Gebet in der Moschee, in der Gemeinschaft. Da begegnet man seinen Freunden, den Mitmenschen und man braucht einfach diese sozialen Kontakte", erklärt Kuzucu.

Gemeinsames Gebet und Fastenbrechen in Würzburg

In den unterfränkischen Moscheen gab es in den letzten zwei Jahren kein Fastenbrechen in großer Runde. Das Teravih-Gebet war wenn dann nur an bestimmten Tagen mit Auflagen möglich. Heuer gibt es aber erste Lockerungen. Ahmet Baştürk, Sprecher der muslimischen Gemeinden in Würzburg, sagt: "Das Teravih-Gebet findet in diesem Jahr statt. Die Teilnehmenden müssen FFP2-Masken tragen, eigene Gebetsteppiche mitnehmen und den Sicherheitsabstand einhalten." In manchen Moscheen soll laut Baştürk auch das gemeinsame Fastenbrechen möglich sein. "Aber natürlich nicht in der Dimension wie vor Corona. Es wird nur in kleiner Runde mit vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung der Corona-Regeln möglich sein." Die einzelnen Moscheen informieren die Gemeinden über den genauen Ablauf, meint Baştürk.

Ähnliche Regelungen in Schweinfurt und Aschaffenburg

Mehmed Ciy, der Vorstandsvorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde in Schweinfurt, teilte auf Anfrage mit, dass das Teravih-Gebet nur in verkürzter Form und mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfindet. "Wir sind froh, dass wir mittlerweile überhaupt regelmäßig in die Moschee zum Beten gehen können", sagt er. Gemeinsames Fastenbrechen ist nicht geplant.

So ist es auch in Aschaffenburg. Das Teravih-Gebet findet statt. "Allerdings verzichten wir weiterhin auf die Iftar-Veranstaltung, also das gemeinsame Fastenbrechen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird", sagt Orhan Akdemir, Vorsitzender der deutsch-türkischen Gemeinde in Aschaffenburg. Er ergänzt: "Ramadan vor Corona war ein sehr großes Highlight. Wir haben zusammen mit 600 Gemeindemitgliedern jeden Tag das Fasten gebrochen. Wir haben gemeinsam gebetet, Veranstaltungen geplant. Das fehlt uns natürlich."

Spenden für ukrainische Geflüchtete

Ramadan gilt für Muslime unter anderem als eine Zeit, in der man Menschen in Not unterstützt. Einzelne Moscheegemeinden berichteten, dass sie schon vor der Fastenzeit Geldspenden unter anderem für ukrainische Geflüchtete gesammelt haben. In Würzburg habe man beispielsweise auch Lebensmittelpakete zusammengestellt, so Baştürk. Mehmet Ciy berichtete, dass die Gemeindemitglieder in der Schweinfurter Ditib-Moschee auch auf türkischer Sprache über die aktuelle Lage informiert werden. So gibt es beispielsweise Infos über Anlaufstellen, um Spenden für ukrainische Geflüchtete abzugeben. Die Gemeindemitglieder sollen unter anderem Kinderkleidung und Kinderwägen gespendet haben.

Zeynep Kuzucu: "Dieses Jahr wird Ramadan besser"

Zeynep Kuzucu freut sich, dass es heuer ein paar Lockerungen gibt. "Dieses Jahr wird Ramadan auf jeden Fall besser. Die Corona-Beschränkungen wurden ja teilweise aufgehoben. Ich freu mich auch schon auf das Zuckerfest nach der Fastenzeit." Jetzt hat sie sich aber erst einmal für Ramadan manche Ziele gesetzt: "Einer meiner wichtigsten Ziele ist die Selbstreflektion. Also, dass ich darüber nachdenke wie ich im vergangenen Jahr als Mensch war – gegenüber meinen Mitmenschen, meinen Freunden, meiner Familie."

💡 Was ist Ramadan?

Während Ramadan verzichten muslimische Menschen 30 Tage lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf eine Reihe von Dingen: Essen, Trinken, Rauchen, Geschlechtsverkehr sind untersagt. Fastende Menschen sollten außerdem auf schlechte Gewohnheiten wie Fluchen, Lästern etc. verzichten. Es geht unter anderem darum, dass man sich mit der eigenen Spiritualität beschäftigt. Viele Muslime nutzen den Fastenmonat, um sich intensiv mit dem Koran auseinanderzusetzen. Meist finden in muslimischen Gemeinden "Mukabele-Runden" statt – also gemeinsame Koranlesungen, um die Verse besser zu verstehen.

Nicht alle Muslime fasten. Für manche ist das Fasten sogar untersagt – zum Beispiel für Kranke, Schwangere oder Kinder. Auch Reisende können während sie unterwegs sind eine Pause einlegen und Nachfasten. Außenstehende haben manchmal den Eindruck, dass Ramadan sehr anstrengend ist. Doch in der Regel freuen sich die meisten Muslime auf die Fastenzeit, da der Ramadan im Islam als gesegnete Zeit gilt. Nach 30 Tagen wird dann das Zuckerfest gefeiert.