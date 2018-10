vor 23 Minuten

Rama dama der Isarfischer – Kampf dem Mikroplastik

Plastik und Mikroplastik – das ist zurzeit in aller Munde. Doch nicht nur in den Weltmeeren, auch in den bayerischen Flüssen schwimmt viel zu viel Müll. Am Samstag veranstaltete der Verein "Die Isarfischer" wieder seine jährliche Rama dama Aktion.