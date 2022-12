Rallye-WM in Niederbayern: Grüne kündigen Widerstand an

Der im nächsten Jahr in Niederbayern geplante Lauf zur Rallye-WM bleibt ein umstrittenes Thema. Die Grünen im Passauer Kreistag wollen das Motorsport-Event verhindern. Die Veranstalter dagegen argumentieren mit einem in ihren Augen nachhaltigen Konzept.

Motorsportspektakel "aus der Zeit gefallen"

Eike Hallitzky, ehemaliger Grünen-Landeschef und Fraktionsvorsitzender im Passauer Kreistag, hält das Motorsportspektakel für "völlig aus der Zeit gefallen". Es passe nicht zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises. "Wir kämpfen täglich damit, dass Energie knapp und für viele Bürger unbezahlbar geworden ist, und beteiligen uns dann an so einem Motorsportspektakel. Das passt doch nicht", sagte Hallitzky zum BR.

Dass der WM-Lauf den Tourismus ankurble, glaubt der Grünen-Politiker nicht. Das möge an einem Wochenende so sein, dass viele Motorsportfans in den Bayerischen Wald kämen. Mit nachhaltigem Tourismus habe das allerdings nichts zu tun.

Hallitzky wies auch auf die Lärmbelästigung und zu erwartende Flurschäden an den Rennstrecken hin. Zudem ärgert den Grünen-Politiker, dass ein Dringlichkeitsantrag für eine Resolution dazu im Passauer Kreistag zurückgewiesen wurde. Hallitzky setzt auf ein Umdenken der Kreisräte und hofft, dass der WM-Lauf in der Region noch verhindert werden kann.

Kreistag entscheidet im nächsten Jahr

Ein Sprecher im Passauer Landratsamt sagte dem BR, dass sich der Kreistag heuer nicht mehr mit dem Thema beschäftigen wird. Anfang nächsten Jahres soll die Rallye-WM allerdings in den entsprechenden Fachausschüssen beraten werden. Über die Genehmigung entscheide aber letztendlich die Regierung von Niederbayern, weil die Veranstaltung grenzüberschreitend sei und auch im Landkreis Freyung-Grafenau stattfinden werde.

ADAC argumentiert mit nachhaltigem Konzept

Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), organisatorisch hauptverantwortlich für die Rallye, widerspricht mit einem nach Angaben des Vereins nachhaltigen Konzept. Die Rennautos seien zum einen mit Hybrid-Motoren ausgestattet, zum anderen fahren sie mit zu 100 Prozent fossilfreiem Kraftstoff (eFuels). "Die Rallye-WM ist mit ihren Technologien und Kraftstoffen eine Weltmeisterschaft, die nachhaltigen und zeitgemäßen Motorsport erlebbar macht", so ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser.

Was Lärmbelästigung und Flurschäden angehe, sei man in Abstimmung mit Behörden, den beteiligten Gemeinden und Anwohnern. Geplant seien auch Versammlungen mit betroffenen Bürgern.

100.000 Fans im Dreiländereck erwartet

Der Automobil-Weltverband FIA hatte vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass der vorletzte Lauf zur Rallye-WM im Oktober 2023 im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien stattfinden soll. Erwartet werden bis zu 100.000 Motorsportfans. Start ist in Prag, der Zieleinlauf ist in Passau vorgesehen.

Einige Wertungsprüfungen gehen in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau über die Bühne. Die beiden Landräte Raimund Kneidiger und Sebastian Gruber (beide CSU) sowie der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) begrüßten die Entscheidung der FIA, betonten den völkerverbindenden Aspekt und sehen die WM als Chance für die Region.