"Raise your voice": Die Sorgen der Kinder zu Corona

"Es kotzt mich an, dass mehr über Bundesliga gesprochen wird, als über Kinder", so steht es auf einem Plakat, das eine Schülerin an den Kreisjugendring München (KJR) geschickt hat. Als während des Lockdowns alle Jugendzentren, Schulen und Kitas geschlossen werden mussten, hat der KJR eine Initiative gestartet, um den Kindern eine Stimme zu geben.

"Raise your Voice" oder auch "Sag's laut" heißt das Projekt. Die Kinder und Jugendlichen konnten an den KJR schreiben, was sie bewegt: zum Beispiel Ängste, Sorgen oder Wünsche. Diese wurden ausgedruckt und dann in einer Mini-Demo mit strengen Corona-Sicherheitsauflagen durch München getragen.

"Ostern ist doof ohne Oma und Opa"

Judith Greil, Vorsitzende des KJR, und andere Macher wollen damit den Kindern und Jugendlichen signalisieren, dass ihre Meinung sehr wohl Erwachsene interessiert: Hier gibt es jemanden, der interessiert sich, was ihr zu sagen habt. Traut euch, sagt es laut. Vom Monopterus im Englischen Garten bis in die Innenstadt sind sie gelaufen. Sorgen um die Oma, Ärger mit dem Homeschooling, Wut über die Gesichtsmasken. Alles hatte dort Platz.

Chillen mit Sicherheitsabstand

Mittlerweile sind die Jugendzentren wieder geöffnet, unter Auflagen wie Sicherheitsabstand und Anmeldung auf Listen. Das spontane Vorbeikommen ist nach wie vor schwierig. Das nervt die Jugendlichen. Sie bräuchten eine Platz, wo Corona irgendwie keine Rolle spielt, meint eine Mitarbeiterin.

Sami, Omar und Bernardo, alle 14 Jahre alt, kommen trotz Corona-Regeln ins Jugendzentrum Fez. Zum Zocken und reden.

Homeschooling oder Masken tragen – beides nervt!

"Ich hatte mal die Maske vergessen und bin zu spät deswegen in die Schule gekommen! Wir hatten lange Zeit homeschooling. Natürlich konnten die Lehrer es nicht so gut erklären wie in echt." Omar, 14

"Die Lehrerin hat viel aufgegeben, richtig viel und man hatte vier Stunden dafür Zeit gehabt. Manchmal habe ich bis 18 Uhr gearbeitet - von neun bis 18 Uhr! Das hat genervt. Und man war unter Stress, man hat auch wirklich Ärger bekommen bekommen, wenn man was nicht gemacht hat." Sami, 14

"Früher konnte man ins Kino, ins Schwimmbad so rein gehen ohne Maske, aber jetzt kann man nirgendwo ohne Maske reingehen oder man muss Abstand einhalten, das nervt. Schule, ja geht schon, wir haben im Wochenwechsel. Aber die Scheiße ist, wenn es jetzt die letzte Woche war, da hätten wir uns gefreut, dass wir bald Sommerferien haben. Aber jetzt? Wir fahren nicht in Urlaub und so weiter. Es fühlt sich gleich an, als hätten wir Schule." Bernardo, 14

"Corona zerstört irgendwie alles. Alles was man sich aufgebaut hat, kann man nichts machen." Tanja, 12

Tanja vermisst die Tanzstunden im Jugendzentrum und andere Sportkurse, die gerade nicht stattfinden. Auch die Schule macht ihr manchmal Sorgen, es gebe viel nachzuholen, ob sie das schaffe, wisse sie nicht.

Während des Lockdowns konnten die 12- bis 14-Jährigen nirgends hin. Im JEZ in Obergiesing war zumindest ein Fenster offen. Das "Plauschfenster" war das. Nach den Ausgangsbeschränkungen kam auch Tanja dorthin.

Abi trotz Corona

Michaela Förster hat dieses Jahr Abitur gemacht. Ob es ein besserer Schnitt gewesen wäre ohne Corona, mag sie nicht sagen. Aber sie habe mehr dafür schuften müssen als andere Jahrgänge, glaubt die 18-Jährige. Überforderte Lehrer, keine Lerngruppen. Und wenig Unterstützung. Dazu Eltern, die als Lehrer arbeiten mussten, trotz Lockdown.

"Ich hab mindestens so hart arbeiten müssen wie andere, weil die Unterstützung von Schülern und Lehrern weggefallen sind und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Prüfungen leichter waren. Eher das Gegenteil. Und ich glaub schon, dass auf Kinder verhältnismäßig wenig Rücksicht genommen wurde, weil Kinder sich am wenigsten laut beschweren können. Vor allem große Lobbys haben die Möglichkeit, schnell zu schreien und man sieht auch, dass es wirkt! Kinder haben dieses Möglichkeit nicht." Michaela, 18

Spätfolgen unbekannt

Die Folgen könne man noch nicht abschätzen für Kinder und Jugendliche, meint die KJR Beauftrage Kerstin Hof. Sie habe von Kindern gehört, die es schön fanden, dass Eltern mehr Zeit daheim verbracht hätten. Und von Alleinerziehenden, dass es fast nicht zu schaffen gewesen sei, das Pensum aus Hausaufgaben, Arbeit, Erziehung.

"Kinder sind bei jeder Lockerung als letztes gekommen!" Deswegen geht das Projekt "Raise your Voice" weiter. Damit Kinderstimmen nicht untergehen.

Nur momentan wollten die Kinder gar nicht mehr über Corona reden, fährt Kerstin Hof fort. Sondern unbeschwert spielen. Deswegen kommen ins Spielhaus auch nicht mehr so viele Kinder wie früher. Aber der KJR will überall Möglichkeiten schaffen zum Spielen. Und so wird es dieses Jahr auch wieder "Mini-München" geben. Die Stadt für Kinder ist zwar als Großveranstaltung verboten. Doch deswegen wird es dieses Jahr viele kleine Orte geben, in denen Kinder die Welt regieren.

Ende gut, alles gut? Die Corona-Freundschafts-Story

Und in dem ganzen Corona-Desaster gibt es aber auch eine schöne Geschichte, eine über neue Freundschaften trotz Lockdown.

Zunächst hat Marlene (8) nämlich mit den Eltern Federball im Hof gespielt. Dabei ist der Federball über die Mauer, aber gleich wieder zurückgekommen. Und so hat Marlene Nike kennengelernt.

"Und dann haben wir eine Seilbahn gebaut, wo wir uns Briefe geschickt haben und dann haben wir für den Hof Turnvorführung gemacht. Erwachsene haben aus den Fenstern zugesehen." Marlene, 8

"Dann haben wir oft zusammen gespielt und dann haben unserer Eltern gesagt, dass wir auch zum anderen nach Hause gehen dürfen und irgendwann auch übernachten." Nike, 7