Rainer Mehl, Verleger der Fränkischen Landeszeitung, ist tot

Rainer Mehl, der langjährige Verleger und Herausgeber der Fränkischen Landeszeitung (FLZ) aus Ansbach, ist tot. Wie der Verlag mittelt, starb er am Montag im Alter von 82 Jahren. Rainer Mehl wurde am 20. Juli 1940 in Schwabach als Sohn des späteren FLZ-Mitgründers Willi Mehl geboren. Willi Mehl hatte zusammen mit Wilhelm Wiedfeld und Georg Abel im April 1946 von den Amerikanern die Lizenz für die FLZ erhalten. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Rainer Mehl selbst Verantwortung in der Zeitung, mehr als ein halbes Jahrhundert war er Herausgeber der FLZ.

Mehl lernte journalistisches Handwerk in Nürnberg

Zuvor hatte er das journalistische Handwerk bei der Nürnberger Zeitung gelernt, wo er von 1959 bis 1961 volontierte. Nach einem Abstecher zur Süddeutschen Zeitung in München kehrte er 1965 nach Ansbach zurück und übernahm Verantwortung bei der FLZ. Die heutige Chefredakteurin der Zeitung, Gudrun Bayer, würdigt den Verstorbenen in ihrem Nachruf als einen Journalisten und Verleger, der sich immer wieder für die Unabhängigkeit der beiden Seiten eingesetzt hatte. Die verlegerische Unabhängigkeit bedeutete für ihn laut Bayer finanziell und eigenständig stark zu bleiben – auch nach der Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten in den 1970er- Jahren. Die journalistische Unabhängigkeit bedeutete für Rainer Mehl Haltung und die Verteidigung der Pressefreiheit. Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) würdigte Mehl als "herausragende Verlegerpersönlichkeit in ganz Bayern. Wir sind stolz, dass er aus unserer Stadt kam", so Deffner.

Die Kultur in Westmittelfranken stets im Blick

2001 erhielt Rainer Mehl die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber. Im Jahr 2004 verlieh ihm die Stadt Dinkelsbühl ihren Goldenen Ehrenring. Rainer Mehl engagierte sich besonders für die Kultur in Westmittelfranken. Die Verantwortung für die FLZ hatte er schon lange an seinen Sohn Guido abgegeben, der den Verlag zusammen mit Harald Wiedfeld weiterführt. Das Verbreitungsgebiet der Fränkischen Landeszeitung umfasst Stadt und Landkreis Ansbach sowie den Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim. Rainer Mehl soll am kommenden Montag in Ansbach bestattet werden.