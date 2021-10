Raffinerie Bayernoil übt für den Katastrophenfall

Übung für den Ernstfall - die Raffinerie Bayernoil probt im oberbayerischen Münchsmünster für den Katastrophenfall. Morgen ( 30.10.) sind das Landratsamt Pfaffenhofen dabei und auch zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW. Geübt wird an der Pipeline, die die beiden Raffinerie-Standorte Vohburg und Neustadt verbindet. Diese Pipeline führt über Münchsmünster. An diesem Ort wäre ein Leck der Pipeline besonders problematisch, weil in der Nähe ein Audi-Werk steht.

Übungsszenario für Einsatzkräfte noch unbekannt

Erst kurz vor der Übung erfahren die Einsatzkräfte, welcher Schadensfall genau simuliert wird: ob aus einem Leck raffinierte Gase austreten oder ob flüssiges Benzin oder Diesel ausläuft. Für diese möglichen Szenarien soll die Katastrophenschutzübung vorbeugen. Alarmiert wird am 30. Oktober über Sirenen. Mit der Übung wird der amtliche Sonderschutzkatastrophenplan B-Net überprüft. Das Ganze beginnt gegen 9:30 Uhr und endet rund drei Stunden später um etwa 12:30 Uhr.

Übung weit entfernt von früherem Unglücksort

Der Übungsort in Münchsmünster liegt etwa 10 Kilometer entfernt von der Bayernoil-Raffinerie im Vohburger Ortsteil Irsching. Dort hatte es vor drei Jahren eine verheerende Explosion gegeben. Bei dem Unglück am 1. September 2018 waren mehrere Menschen verletzt worden.

Grund für Explosion noch immer ungeklärt

Der Schaden an der Raffinerie lag im dreistelligen Millionenbereich. In der Umgebung wurden damals rund tausend Häuser beschädigt. Mittlerweile haben die Versicherungen diese Schäden bezahlt. Noch nicht endgültig geklärt ist die Ursache für das Unglück. Nach wie vor laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, so das Unternehmen.