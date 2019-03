Räumungsaktion am Augsburger Staatstheater

Gut 400 Menschen haben am Samstag in der alten Schreinerei des Augsburger Staatstheaters nach Schätzen gestöbert. Da das Theater seinen Standort in der Kasernstraße in der Innenstadt aufgibt, konnten die Besucher Gemälde, Möbel und Requisiten gegen eine Spende mitnehmen.

Rund 2.000 Euro sind zusammengekommen

Die Aktion lief zugunsten des Bayerischen Theaterjugendclubs. Die Theaterleitung ist zufrieden: Rund 2.000 Euro sind bei der Räumungsaktion zusammengekommen.