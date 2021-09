Räumung von Wohnungen droht: Verzweifelte Mieter in Würzburg

Ein Bewohner schließt die Tür zu seiner Wohnung im Dachgeschoss auf. Er geht direkt auf die Balkontür zu und öffnet sie. Der Lärm von der Straße und vorbeifahrenden Zügen ertönt. "Hier geht es mir nicht gut", sagt er. "Es stinkt, die Wohnung ist sehr klein und es ist sehr laut. Leider habe ich den Mietvertrag schon unterschrieben." Erst Anfang September ist der Mieter in das Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl eingezogen. Ein paar Tage später hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet, dass die Stadt die Nutzung von 51 Wohnungen in dem Haus untersagt hat. So hat auch der Bewohner erfahren, dass seine neue Bleibe eigentlich gar nicht vermietet werden dürfte.

Mieter hofft auf Wohnung von der Stadt

"Ich war wirklich schockiert", sagt der Mieter. Als er seinen Vermieter damit konfrontierte, habe er das abgestritten und den Bewohner darum gebeten, Miete und Kaution zu überweisen. Bevor er dort eingezogen ist, hatte sich der Mieter für zahlreiche Wohnungen in Würzburg beworben. Er hatte keine Chance. Weil er aber dringend eine Wohnung brauchte, hat er den Mietvertrag für das 14 Quadratmeter große Apartment in Grombühl unterschrieben. Dafür zahlt er jetzt 380 Euro Miete pro Monat.

Diese und 50 andere Wohnungen sollen offenbar geräumt werden. Neun Wohnungen in dem Haus dürfen weiter bewohnt werden. Bisher sind die Bewohner weder von der Stadt noch vom Vermieter über die bevorstehende Räumung informiert worden. "Ich weiß nicht, wo ich eine neue Wohnung finden kann. Ich kann nicht auf der Straße schlafen", sagt der Bewohner aus dem Dachgeschoss. Seine Hoffnung ist, dass die Stadt ihm nach der Räumung eine neue Wohnung zur Verfügung stellt.

Mieterverein: Wohnsituation könnte sich verschlechtern

Wenn die Stadt die Räumung vollzieht, dann sei sie dazu verpflichtet, niemanden wohnungslos werden zu lassen, sagt Edgar Hein vom Würzburger Mieterverein. Sollten die Bewohner dann in einer Not- oder Obdachlosenunterkunft untergebracht werden, könnte sich ihre Wohnsituation weiter verschlechtern. "Das sind dann keine Wohnungen, sondern Notunterkünfte. Da kommen durchaus vier, fünf, sechs Personen in einen Raum. Die haben auch keinen Anspruch auf Dusche oder Bad. Das kann sich also sehr wohl verkleinern und vereinfachen", sagt Hein.

Wer das vermeiden will, müsse laut Hein selbst tätig werden. "Sprich: Auf Wohnungssuche gehen, sich bei großen Wohnungsorganisationen nach günstigen Sozialwohnungen erkundigen und bei kirchlichen Trägern schauen, ob es dort Notunterkünfte oder zumindest vorübergehende Bleiben gibt."

Schwieriger Wohnungsmarkt in Würzburg

Dass seit der Nutzungsuntersagung schon mehr als zwei Jahre vergangen sind, erklärt sich Edgar Hein damit, dass die Stadt in einem Spannungsverhältnis stehe: Einerseits wolle und müsse die Stadt die Wohnungen räumen. Andererseits könne die Stadt den Mietern nichts Vergleichbares anbieten. 51 Wohnungen ließen sich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sagt Hein. In Würzburg gebe es derzeit keinen Markt für Wohnungen. "So wie wir einen Pflegenotstand haben, so haben wir auch einen Wohnungsnotstand", sagt Hein. Dass es in Würzburg so schwierig ist, eine adäquate, bezahlbare Wohnung zu finden, sei auch der Grund dafür, dass Leute überhaupt in solchen Wohnungen wie in dem Haus in Grombühl landen.

Verwaltungsgericht: "Gefahr für Leib und Leben"

Die Stadt hatte die Nutzung der Wohnungen schon 2019 untersagt. Grund dafür waren vor allem Brandschutz-Mängel wie zum Beispiel fehlende zweite Fluchtwege. Der Vermieter und Miteigentümer hat Klage dagegen eingereicht. Bei einer Verhandlung im Juli 2021 hat das Würzburger Verwaltungsgericht der Stadt aber Recht gegeben – mit der Begründung, dass in dem Haus "Gefahr für Leib und Leben der betreffenden Bewohner" bestehe. Der Miteigentümer hat zwar Antrag auf Zulassung der Berufung eingereicht. Das noch laufendende Gerichtsverfahren hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt: Die betroffenen Wohnungen müssten eigentlich seit Oktober 2019 geräumt sein.

Stadt Würzburg setzt Frist für Räumung

Aus einer schriftlichen Stellungnahme der Stadt geht hervor, dass sie dem Vermieter eine letzte Frist für die Räumung gesetzt hat. Wenn der Miteigentümer diese Frist nicht einhält, will die Stadt "entsprechende Maßnahmen zum Vollzug einleiten", heißt es in der Stellungnahme auf eine Anfrage der Würzburger Linken-Stadträtin Anna Maria Dürr hin. In einer Mail an die Stadt macht der Vermieter jedoch klar, dass er die Räumung nicht selbst vollziehen wird: "Ich weigere mich, die Wohnungen zu räumen, weil keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Wenn Sie mir beweisen, dass Gefahr für Leib und Leben besteht, bin ich natürlich kooperationsbereit."

Vermieter sieht keine Brandschutz-Mängel

Dass er keine Mängel beim Brandschutz erkennt, hat der Miteigentümer bei einem Termin im Haus mit BR24 deutlich gemacht. "Dieses Haus ist sicherer als 99 Prozent aller Wohnungen in Würzburg", sagt der Vermieter. Er geht von einer leeren Wohnung im vierten Stock auf den Balkon, der ohne Abgrenzung um das Haus herumführt. "Wenn es jetzt verraucht wäre, sind die Mieter in fünf Sekunden draußen. Und die Feuerwehr ist gleich drei Straßen weiter. Die ist in fünf Minuten hier", sagt der Vermieter. Auf dem Balkon, der als Fluchtweg dienen soll, stehen Bänke, Sofas und Wäscheständer. Der Vermieter klopft an die Balkontür eines Bewohners. "Hallo! Da draußen darf nichts stehen. Das muss sofort weg. Das steht auch im Mietvertrag. Das muss immer frei sein hier", sagt er.

Im Untergeschoss führt der zweite Fluchtweg laut dem Vermieter durch das Fenster. "Das ist drei Meter über der Erde. Da reicht eine normale Leiter, die jeder hat. Da brauche ich gar keine Feuerwehr", sagt der Vermieter.

Bewohner: "Es ist laut, stinkig, eklig"

Ein Bewohner, der seit vier Monaten im Untergeschoss lebt, kann das nicht nachvollziehen. "Wenn es hier brennt und alle Bewohner gleichzeitig rausrennen, weiß ich nicht, ob ich das raus schaffen würde. Und aus dem Fenster auf eine befahrene Straße zu springen, ist auch keine Lösung", sagt der Mieter.

Der junge Mann ist in das Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl eingezogen, weil er auf eigenen Beinen stehen wollte. Ende des Monats läuft sein Mietvertrag aus, dann zieht er wieder zurück in die Wohnung seiner Mutter. "Weil ich es hier nicht mehr ertrage. Weil es auch nicht gesund ist, hier zu leben", sagt er. "Es ist laut, stinkig, eklig. Also man kann sich das schlimmste raussuchen und das ist es dann eigentlich." Er kann das alles bald hinter sich lassen. Ganz im Gegenteil zu dem Mieter, der seit Anfang September im Dachgeschoss wohnt und keine andere Wohnung findet. Wie lange er noch dort bleiben kann, ist unklar.

Bürgerrecherche: "Wem gehört die Stadt?"

Im Rahmen der Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?" hat der Bayerische Rundfunk bereits Anfang 2020 über die Situation in dem Haus berichtet. Ein ehemaliger Mieter hatte sich gemeldet und auf die Zustände aufmerksam gemacht. Er sagte: "Ich glaube, hier wird auf eine menschenunwürdige Art und Weise Geld verdient, auf dem Rücken derjenigen, die es sich nicht anders leisten können."