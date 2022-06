Räumung eines Rinderhofs endet in Polizei-Großeinsatz

Auf einem Rinderhof nahe Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn ist es Mittwochmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Grund war eine Bestandsräumung – das bedeutet, dass Tiere im Seuchenfall auf behördliche Anordnung getötet werden müssen. Der Hof-Besitzer wehrte sich dagegen.

Anwohner verbarrikadierte sich und drohte der Polizei

Das Veterinäramt Rottal-Inn hatte die Polizei zur Unterstützung angefordert, da der 45-jährige Bewohner Widerstand leistete. Er bespritzte unter anderem die Einsatzkräfte mit einer chemischen Flüssigkeit. Anschließend verbarrikadierte er sich im Anwesen, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Außerdem drohte der Mann, das Haus nicht lebend zu verlassen. Es sei nicht klar gewesen, ob und in welcher Menge gefährliche Flüssigkeiten in dem Haus gelagert sind. Deswegen wurden Spezialkräfte aus München hinzugezogen, so die Polizei.

Mann soll in Psychiatrie untergebracht werden

Kurz nach 17 Uhr gelang es den Beamten, den Mann im Haus festzunehmen. Er leistete weiter Widerstand, wurde aber nicht verletzt. Dennoch wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eggenfelden wird eine einstweilige Unterbringung in einer Psychiatrie veranlassen, heißt es.