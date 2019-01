Räuchermännchen in Schwaben

Ausnahmsweise geht es hier nicht um die berühmten schwäbischen Krippen, sondern um Weihnachtliches aus dem Erzgebirge. "Engel, Bergmann, Räuchermann" heißt die Ausstellung. Der Historische Verein Günzburg nimmt die Besucher mit auf eine Reise ins Weihnachtsland Erzgebirge.

In der Weihnachtskultur der Region zwischen Sachsen und Böhmen verbinden sich bis heute Kunsthandwerk mit Christentum und Bergbau-Geschichte. Eine Mischung, aus der Räuchermännchen und gedrechselte Bergmänner hervorgegangen sind.

Günzburger Weihnachtsausstellung hat Tradition

Die Weihnachtsausstellung nach Weihnachten hat in Günzburg seit Jahren Tradition: So stellte der Historische Verein im vergangenen Jahr Papierkrippen, unter anderem aus Böhmen und Italien, in den Mittelpunkt. Heuer nun dürfen die Räuchermännchen aus dem Erzgebirge einen tiefen Zug aus ihrer Pfeife nehmen. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 3. Februar im Rokokosaal des Museums.