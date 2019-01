Räuber überfällt Mann mit Holzknüppel

Ein Jugendlicher soll im Stadtteil Trudering mit einem Holzknüppel bewaffnet einen Passanten überfallen haben.

Räuber schlägt auf Opfer ein

Wie die Polizei berichtet, wurde der 50-Jährige in der Nacht auf Samstag auf seinem Nachhauseweg von einem dunkel gekleideten Täter mit einem "dicken Ast" bedroht. Der Räuber verlangte Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes. Der 50-Jährige flüchtete, wurde aber vom Täter eingeholt, der dann mit dem Ast auf den Mann einschlug.

Polizei nimmt Jugendlichen fest

Weil der Räuber nichts erbeutete, flüchtete er. Der am Oberkörper leicht verletzte Mann verständigte von zu Hause aus die Polizei. Die traf kurz darauf in der Nähe auf einen 15-Jährigen, der sofort flüchtete. Die Polizei holte ihn ein und nahm ihn fest. Ob er tatsächlich der Täter ist, wird noch geprüft. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht auf Samstag im Bereich Gartenstadt-Trudering einen schwarz gekleideten Mann mit schwarzer Mütze bemerkt haben.