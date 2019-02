20.02.2019, 06:20 Uhr

Räuber mit "Scream"-Maske überfällt Tankstelle in Velden

Am Dienstagabend hat ein vermummter Mann die Aral-Tankstelle in der Landshuter Straße in Velden (Lkr. Landshut) überfallen. Er trug eine "Scream"-Maske und bedrohte die 19-jährige Kassiererin mit einem Messer.