Rätselraten um toten Rettungshund

Bei der Todesursache könne es sich auch um eine Viruserkrankung handeln, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Darauf lasse der Krankheitsverlauf schließen. Woran die Rhodesian-Ridgeback-Hündin Leeluu genau gestorben ist, lasse sich den Angaben zufolge nicht mehr genau klären.

Giftköder nicht bestätigt

Der Fall hatte überregional für Aufsehen gesorgt, da man zunächst davon ausgegangen war, dass das Tier einen Giftköder gefressen habe und an den Folgen qualvoll verendet sei. Das wollte die Polizei nicht bestätigen, genauso wenig wie die Behauptung, dass es in letzter Zeit vermehrt zu solchen Giftköder-Attacken auf Hunde in der Region gekommen sein soll.