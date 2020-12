Rätselhafte Stele im Allgäu aufgetaucht

Es ist ein weltweites Phänomen - nun ist auch im Allgäu eine rätselhafte Stele aus Metall aufgetaucht. Sie steht auf einer Wiese im Landkreis Ostallgäu, und zwar zwischen den Orten Alterschrofen und Hohenschwangau. Wie sie dorthin gekommen ist, und ob die Allgäuer Stele mit dem weltweiten Phänomen, dass in Utah, USA seinen Anfang nahm, zusammenhängt, ist derzeit noch unklar. Karin Dreier, eine Anwohnerin aus Alterschrofen, ist nach eigener Aussage jeden Tag dort unterwegs. Seit zwei, drei Tagen sei die Stele da – sie sei "nicht wirklich schön gemacht". Aber - sie stünde halt da.

Weltweit tauchen rätselhafte Metallstelen auf

Das Rätsel um die mysteriösen Metall-Monolithen weitet sich aus: Nach dem Fund - und dem anschließenden Verschwinden - einer Stele im US-Bundesstaat Utah sind mehrere ähnliche Objekte an verschiedenen Orten der Welt aufgetaucht, unter anderem auch in Deutschland in der hessischen Taunusgemeinde Sulzbach. Außerdem gab es am Dienstag von der britischen Isle of Wight Berichte über einen neuen Monolithen.

Stelen auch in den Niederlanden und Spanien

Auch im Norden der Niederlande tauchte eine Metallsäule auf. Spaziergänger hatten sie im Naturgebiet De Kiekenberg bei Oudehorne in der nördlichen Provinz Friesland am Sonntagmorgen entdeckt. Am selben Abend war sie wieder verschwunden. Wer das Objekt dort hingestellt und später wieder abgeholt hatte, ist für Anwohner und Behörden ein Rätsel. Selbst die als sehr nüchtern geltenden Friesen schlossen nicht aus, dass der Monolith ein "Zeichen von Aliens" sein könnte, wie Schaulustige dem "Leeuwarder Courant" sagten.

Im kleinen spanischen Örtchen Ayllón, etwa 90 Kilometer nordwestlich von Madrid, fanden Anwohner ebenfalls eine der Metallsäulen. Bürgermeisterin María Jesús Sanz vermutet jedoch den Scherz eines Nachbarn hinter dem Fund, wie die Zeitung "El Periodico" berichtete. Das in den Ruinen einer Kirche aufgestellte Blechgebilde sei recht dürftig und schon mehrmals vom Wind umgeweht worden.

Weltweit großes Rätselraten

In den vergangenen Tagen waren bereits in den USA und in Rumänien ähnliche Gebilde aufgetaucht - und teilweise nur wenige Tage später wieder verschwunden. Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum", in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen.