Rätsel um "roten Weiher" in Schirnding gelöst

Die Rotfärbung eines Weihers bei Schirnding im Landkreis Wunsiedel hat eine biologische Ursache. Wie Martin Mörtl vom Wasserwirtschaftsamt in Hof dem BR im Gespräch mitteilte, seien einzellige Planktonorganismen für die Färbung verantwortlich. Eine Besonderheit, die immer mal wieder auftrete. Die Verfärbung gehe nicht auf die Einleitung von Schadstoffen zurück, so der Experte weiter.

Natur sorgt für Färbung in Gewässern

Das Wasser hatte sich in der vergangenen Woche rot verfärbt. Deshalb hatten die Behörden Proben des Gewässers entnommen. Von einem Zusammenhang zwischen der Verfärbung und einer nahe gelegenen ehemaligen Porzellanfabrik sei damals bereits ausgeschlossen worden. Die Untersuchungsergebnisse der Proben bestätigten dies nun. Wie lange der Weiher bei Schirnding noch rot schimmert, könne man derzeit nicht sagen.

Nach BR-Nachforschungen kommen solche Naturphänomene in Bayern immer wieder vor: In der Oberpfalz waren beispielsweise Algen dafür ausschlaggebend, dass sich das Wasser in Weihern verfärbte. Grüne Algen enthalten ein Farbpigment, dass sich bei vermehrter Sonneneinstrahlung rot färbt. Bei einem anderen Weiher im Allgäu sorgten spezielle Bakterien für die rote Färbung des Wassers.