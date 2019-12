Weiher bei Stephansposching: Rätsel um 20 Jahre altes Autowrack

Die Feuerwehr hat zusammen mit der Wasserwacht ein Autowrack aus einem Weiher in der Gemeinde Stephansposching (Lkr. Deggendorf) geborgen. Die Umrisse des Fahrzeugs tauchten auf, als der Wasserstand des Weihers abgesenkt worden war. Laut Polizei Plattling handelt es sich um einen blauen Opel Kadett, der wohl schon seit circa 20 Jahren im Weiher gelegen hat. Ermittlungen zum Besitzer und zu dem Umständen, wie das Auto in den See gelangt ist, wurden aufgenommen.