Rätsel, Spiele: alternatives St.Martin der Würzburger Pfadfinder

Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg haben in der Würzburger Innenstadt einen alternativen Martinszug aufgebaut. An sechs Stationen haben sie Rätsel, Spiele und Musik vorbereitet. Bis zum 15. November seien alle eingeladen, diese Stationen selbstständig im kleinen Kreis mit Laterne zu besuchen: "Die Stationen sind alle öffentlich zugänglich", so Paula Böhm, Vorsitzende der DPSG St. Kilian.

Corona-Auflagen auch bei Martinszug

Die Pfadfindergemeinschaft habe sich eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, das sein Einverständnis zu dem alternativen Martinsumzug gegeben habe. Natürlich unter den allgemein geltenden Regeln: Insgesamt dürfen nur zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten gemeinsam unterwegs sein.

Pfadfinder sammeln Spenden

Die erste Station befindet sich im Eingangsbereich des Kilianeums. Dort liegen gedruckte Karten inklusive Beschreibung der anderen Stationen aus. Die Pfadfinder sammeln im Rahmen der Aktion Spenden für den Verein "Wue-Care", der selbst genähte Turnbeutel und Mund-Nasen-Schutze an Kinder verteilt.