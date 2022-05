Rätsel in Fürth: Woher kommen die Ölfilme auf der Rednitz?

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat sich auf der Rednitz in Fürth ein Öl- bzw. Dieselfilm gebildet. Wie die Stadt mitteilt, werde nun mit Hochdruck nach der Ursache geforscht, eine Gefährdung für die Gesundheit bestehe aber nicht.

Zwischen Siebenbogenbrücke und Flussdreieck

Bereits am vergangenen Sonntag (08.05.2022) war ein Ölfilm auf dem Fluss zwischen der Siebenbogenbrücke und dem Flussdreieck bemerkt worden. Die Berufsfeuerwehr hatte daraufhin Ölsperren errichtet. Die Sperren wurden am Dienstag wieder herausgenommen, nachdem keine Verunreinigung mehr erkennbar war.

Starker Dieselgeruch

Doch nun wurde erneut ein Öl- bzw. Dieselfilm auf der Rednitz festgestellt. Wegen der Verwirbelungen an der Wasserkraftanlage in der Uferstraße könne der Dieselgeruch bis in die Innenstadt wahrgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Kontakt mit dem Flusswasser vermeiden

Die Feuerwehr hat erneut Ölsperren angebracht. Bürgern wird geraten, den Kontakt mit dem Flusswasser zu meiden, eine Gesundheitsgefahr sei aber nicht zu befürchten. Auch Hunde sollte derzeit nicht in dem Fluss baden. Sowohl die Polizei als auch das Fürther Umweltamt und das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg suchen nach der Ursache für die Verunreinigungen.