Radwege in Bayern: Große Ziele, viele Hürden

Kurz zusammengefasst ist das grundsätzliche Dilemma: Auf dem Land gibt es jenseits von beliebten Freizeitrouten vielerorts überhaupt keine Radwege. Die Radfahrer müssen also ungeschützt im fließenden Verkehr mitfahren - laut ADFC gilt dies selbst auf zwei Dritteln aller Staatsstraßen. Doch nicht nur Eltern mit kleinen Kindern fühlen sich unwohl, wenn ein Auto mit Tempo 80 oder 100 an ihnen vorbeifährt, und nehmen dann doch lieber selbst den Wagen.

Ausbau Radwegenetz kontra Grundbesitzer

Die Steigerung des Radanteils führt nach Ansicht der Experten daher in weiten Teilen Bayerns in erster Linie über den Ausbau des Radwegenetzes - und der kostet Geld. Davon steht zwar derzeit durchaus einiges zur Verfügung, doch viele Kommunen blicken im Dschungel der Fördermöglichkeiten nicht mehr durch. Abgesehen davon fehlen Verkehrsplaner, die sich mit der Anlage guter Radwege auskennen. Viele Grundbesitzer wollen zudem den dafür benötigten Acker oder das Bauland nicht verkaufen. Und es werden neue Flächen versiegelt, was aus Umweltschutzgründen problematisch ist.

Radnetze in den Städten oft lückenhaft

In den Städten gibt es bereits ein - wenn auch lückenhaftes - Radverkehrsnetz, doch das genügt meist nicht den aktuellen Anforderungen. Damit steht ein Verteilungskampf im Raum, denn der Platz ist schlicht begrenzt.

Ein Beispiel: Für einen zwei Meter breiten Radweg, der die aktuellen Ansprüche mit Blick auf Kinderanhänger, Lastenräder, Pedelecs und E-Scooter erfüllt, "fällt auf den Straßen zwingend eine Spur weg, entweder des fließenden oder des ruhenden Verkehrs", sagt der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann.

Wo sollen die Autos hin?

Das schmeckt natürlich nicht jedem, zumal man ein Folgeproblem auch objektiv nicht wegdiskutieren kann: Die Autobesitzer werden ihre Autos deshalb nicht massenhaft verkaufen. Wer neue Radwege ausweist, muss deshalb auch ein Konzept dafür haben, wo die Autos hin sollen. So wie in München, wo einige der in der Corona-Krise eingeführten Pop-up-Radwege nun dauerhaft bleiben sollen.

Und er muss Fehler vermeiden: Die Popularität von Radwegen zwischen Parkstreifen und Autospur, statt wie früher auf den Gehwegen, hat zum Beispiel mit dazu geführt, dass die Unfälle durch unvorsichtig geöffnete Autotüren massiv gestiegen sind. Die Konsequenz aus Sicht der Unfallforscher: 75 Zentimeter Sicherheitsabstand einplanen - oder den Parkstreifen abschaffen. Womit wir bei einem weiteren Platzproblem wären.