Auf zum Jakobsweg: Radwege für Pilger werden ausgebaut

Mit einem Festgottesdienst an der Hofer Lorenzkirche sind die oberfränkischen Radpilgerwege eröffnet worden. Auf mehreren Routen können Pilger künftig mit dem Fahrrad insgesamt rund 450 Kilometer durch Oberfranken fahren.

Die Kombination von sportlicher Betätigung und geistigem Innehalten lasse die Pilger körperlich und seelisch Kraft tanken, so Regionalbischöfin Dorothea Greiner zu den Vorzügen des Radpilgerns. Ziel sei der Aufbau eines Radwegenetzes für Pilger bis nach Santiago de Compostela. Hunderttausende machen sich jedes Jahr dorthin auf.

Pilger sind unterwegs zum Grab des Apostels Jakobus

In der Kathedrale von Santiago de Compostela soll sich das Grab des Apostels Jakobus befinden. Jakobus, Bruder des Johannes, sei einer der ersten Jünger Jesu gewesen: Nach der Apostelgeschichte sei er bei der Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane dabei gewesen. Er soll in Judäa mit dem Schwert hingerichtet worden und als Märtyrer gestorben sein.

270.000 Pilger kommen jedes Jahr nach Santiago de Compostela

Freunde hätten den Leichnam daraufhin in ein Schiff gelegt, das wie von Geisterhand nach Nordspanien geschippert sei. Als es dort ankam, sei es über und über mit Muscheln bewachsen gewesen, so sagt es die Legende. Um Jakobus zu ehren kämen jedes Jahr rund 270.000 Menschen in Santiago de Compostela an, heißt es aus dem dortigen Pilgerbüro.

Über Oberfranken nach Spanien? Die Krux mit dem Jakobsweg

Auch durch Bayern verlaufen Wege, die als Haupt- und Nebenwege für Pilger auf dem Weg nach Nordspanien bezeichnet werden können. Als richtige Jakobswege würden die von Experten aber nicht bezeichnet, heißt es aus der evangelischen Landeskirche. Denn es fehle an Berichten früherer Pilger, die durch Oberfranken hindurch auf dem Weg nach Santiago de Compostela waren.

Dokumentiert und als Jakobswege bezeichnet würden vor allem vier Hauptwege durch Frankreich, die schließlich im Norden Spaniens auf den eigentlichen Jakobsweg nach Santiago de Compostela führten. Die meistgenutzte Route sei dabei der sogenannte Französische Weg von den Pyrenäen her, heißt es aus dem Pilgerbüro in Santiago de Compostela.

Alle anderen Wege würden gemeinhin als "Jakobuswege" oder "Wege der Jakobspilger" bezeichnet. So auch die, die bereits im Mittelalter von Menschen aus dem Norden durch Oberfranken gewählt wurden - auf dem Weg zum nächsten wichtigen Pilgersammelpunkt, der Nürnberger Kirche St. Jakob.

Pilger-Radweg orientiert sich an zwei alten Verkehrswegen

Diese hätten entweder die "Nürnberger Geleitstraße" über Coburg und Bamberg genutzt oder die "Via Imperii" über Hof und Bayreuth. An diesen Routen, die in etwa den heutigen Bundesstraßen B4 und B2 entsprächen, hätten sich die oberfränkischen Radpilgerwege orientiert.

Das gesamte Radpilgernetz in Bayern ist im Internet einsehbar.