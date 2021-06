Radweg zwischen Bayern und Baden-Württemberg endlich fertig

Das Besondere an diesem Radweg ist, dass er über vier Jahre lang an der Grenze von Bayern zu Baden-Württemberg an einer Querbake jäh endete. Als „Radweg ins Nichts“ wurde dieser Radweg so auch in überregionalen Medien bekannt.

Eine Gefahrenstelle für Radfahrer ist endlich beseitigt

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte der Zöschinger Bürgermeister Tobias Steinwinter dem BR: Er freue sich sehr, dass diese etwa zwei Kilometer lange Lücke jetzt endlich geschlossen ist. Der Radweg sei seit seiner Fertigstellung vor ca 14 Tagen schon stark frequentiert. Es sei einfach zu gefährlich, auf der viel befahrenen Staatsstraße mit dem Rad zu fahren. Als Radfahrer komme man sich da vor wie eine kleine Maus, die ständig von großen Elefanten, den LKW, überholt würde.

Die bayerischen Gemeinden mussten Druck machen

Der Dischinger Bürgermeister Alfons Jakl ist ebenfalls froh über die Eröffnung heute, nach den „hohen Wellen“, die das Ganze geschlagen habe. Es habe ja durchaus Druck aus den benachbarten bayerischen Gemeinden gegeben, bis das Land Baden-Württemberg endlich bereit gewesen sei, der Gemeinde Dischingen die Aufgabe für den Bau zu übertragen. Noch nicht ganz fertig sei die Brücke, das Geländer habe man nur provisorisch installiert, da derzeit Stahl Mangelware sei, fehle der beauftragten Firma noch das nötige Material.

Wichtige Verbindung ins Brenztal

Der Radweg auf bayerischer Seite war 2017 beim Bau der Ortsumfahrung für Bachhagel im Landkreis Dillingen gebaut worden. Das Regierungspräsidium in Stuttgart willigte dann allerdings lange nicht ein, den Weg weiterzubauen. Erst nach zahlreichen Absprachen zwischen der Gemeinde Dischingen und dem Regierungspräsidium konnte eine Einigung erzielt werden. Der Radweg ist eine wichtige Verbindung ins Brenztal sowie zum Donau-Radweg und Härtsfeld-Radweg.