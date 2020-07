Radverkehr fördern: Initiative "Radentscheid Bayreuth" wächst

Ausbau von Radwegen, 4.000 neue Fahrradstellplätze in den nächsten zehn Jahren und sichere Kreuzungen: So lauten drei der insgesamt zehn Forderungen der Initiative "Radentscheid Bayreuth". Sie will den aktuellen Hype des Fahrradverkehrs, der nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie einen Aufschwung erhalten hat, nutzen, um in Bayreuth die Infrastruktur für Fahrradfahrer zu verbessern.

Radentscheid Bayreuth will 5.000 Unterschriften sammeln

Seit Februar diesen Jahres sammelt der Radentscheid dafür Unterschriften. 4.200 sind bereits zusammengekommen. Damit ist die Mindestanzahl für einen Bürgerentscheid (3.550) bereits erreicht. Die Initiatoren wollen aber auf Nummer sicher gehen, um mögliche ungültige Unterschriften wettzumachen. Sobald 5.000 Unterschriften vorliegen, landet die Liste im Rathaus.

Stadtrat entscheidet über Bürgerentscheid

Dort soll der Stadtrat die Forderungen des Radentscheids umsetzten. Passiert dies nicht, würde es innerhalb von drei Monaten zu einem Bürgerentscheid kommen, erklärt Daniel Brunnabend, Sprecher des Radentscheids, dem BR auf Anfrage. Diese Abstimmung sei für den Stadtrat bindend.

Pop-Up-Radweg bei Kundgebung

Am kommenden Samstag (07.07.20) wollen die Initiatoren des Radentscheids bei einer Kundgebung für wenige Stunden einen sogenannten Pop-Up-Radweg, den es beispielsweise schon in München gibt, einrichten. Der provisorische Radweg soll ein erstes Gefühl vermitteln, wie es ist, auf einem drei Meter breiten Fahrradweg zu fahren, so Brunnabend.