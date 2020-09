Radtourismus in Niederbayern und der Oberpfalz legt deutlich zu

Urlaub daheim ist in diesem Jahr mehr denn je das Motto vieler Touristen. Das zeigt sich auch auf den Radwegen in Niederbayern und der Oberpfalz. Auf dem Donauradweg zwischen Regensburg und Passau zum Beispiel ist deutlich mehr los. "Der Radtourismus hat sich verdoppelt, mindestens verdoppelt, durch Corona“, sagt Christian Blüml, Wirt vom "Historischen Armen Spital“ in Donaustauf.

In seinem Biergarten oberhalb des Donauradwegs bewirtet er in diesem Jahr deutlich mehr Radfahrer. "Corona hat für uns in dem Fall jetzt was Gutes, weil wesentlich mehr Leute bei uns in Bayern bleiben und unsere Sehenswürdigkeiten besichtigen. In Donaustauf zum Beispiel die Walhalla, die Burg."

"Wir fühlen uns hier sehr wohl"

Unter Blümls Gästen sind an diesem Nachmittag zwei befreundete Ehepaare aus der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. "Durch Corona sind wir von unserer ursprünglich geplanten Route, über Prag nach Wien zu fahren, abgewichen und sind jetzt hier in Bayern“, erzählen die Norddeutschen und betonen: "Uns gefällt es sehr gut. Der Donauradweg ist toll zu fahren. Sehr angenehm, wir fühlen uns hier sehr wohl." Ihr Wohnmobil haben sie in Wiesent abgestellt. Nun erkunden sie die Umgebung mit dem Fahrrad.