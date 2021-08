Radtour nach Berlin: Fridays for Future macht Halt in Coburg

Klimaaktivisten von Students for Future – einer Arbeitsgemeinschaft von Fridays for Future – wollen vor der anstehenden Bundestagswahl einmal mehr den Fokus auf die Klimapolitik lenken. Einen Tag nach dem Start ihres Fahrradprotests in Nürnberg machen die Teilnehmer heute Station in Coburg.

Fridays for Future: Radfahrer planen Kundgebung in Coburg

Um 15.30 Uhr werden sie auf dem Marktplatz erwartet, wo eine Kundgebung geplant ist. Die Teilnehmer der Radtour aus Franken wollen am 7. September in Berlin eintreffen. Unter dem Motto "Ohne Kerosin nach Berlin" wollen dorthin weitere Umweltschützer aus ganz Deutschland radeln.

Klimaaktivisten wollen am Klimacamp in Berlin teilnehmen

Am 10. September wollen sich die Radfahrer in Berlin dem Klimacamp von Fridays for Future anschließen. Trotz der bereits jetzt feststellbaren Folgen des menschengemachten Klimawandels werde die Krise von der deutschen Bundesregierung unzureichend angegangen, heißt es auf der Website von Students for Future. Die Aktivisten fordern ein angemessenes Krisenmanagement, um das Erreichen von unwiderruflichen Kipppunkten zu vermeiden.