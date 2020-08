Radtour im Kreis Günzburg: Dem "verrückten Storch" auf der Spur

Ein gezeichneter Storch auf orangefarbenem Grund: So ist die neue "Storchennest-Tour" im Landkreis Günzburg beschildert. Die Radtour führt 41 Kilometer relativ flach und familienfreundlich durch das Kammel- und Mindeltal. Erfunden hat sie Michael Miller aus Burgau. Er verspricht: "Die Storchengarantie liegt bei hundert Prozent. Und zwar das ganze Jahr über."

Storchennester entlang der Rad-Strecke

Ungefähr hundert Störche sind laut Miller derzeit in der Region. Und tatsächlich: Schon am Ausgangspunkt der Tour am Ortsrand von Burgau zeigt Miller das erste Nest, hoch oben auf einem Turm aus zwei Holzbalken.

"Verrückter Storch" in Burgau

Wer die Storchennester sehen will, muss die Augen offen halten. Sie sind nämlich nicht ausgeschrieben. Michael Miller kennt sie natürlich alle. Und er hat sogar ein Lieblingsnest auf dem Dach der Burgauer Kirche Mariä Himmelfahrt. Gebaut hat es "der verrückte Storch", wie ihn Miller nennt. Verrückt deswegen, weil sich das Tier die exponierteste Stelle am Rand des Kirchendachs ausgesucht hat. Dort befindet sich ein Blitzableiter, an den der Storch einen Ast gebastelt und darauf sein Nest errichtet hat.

Exponierte Stelle: Nest am Dachrand

"Man hat ihm schon zweimal sein Nest weggenommen", weiß Miller. Damit der Storch die Stelle aufgibt, wurde sogar eine Storchenabwehr angebracht – eigentlich eine Taubenabwehr. Aber der Storch hat auch sie genutzt: "Da konnte er den ersten Ast reinlegen und dann hat er das Nest innerhalb von drei Wochen gebaut und sofort angefangen zu brüten."

Appell an die Radler

Eines ist Storchenkenner Michael Miller wichtig: Der große Vogel ist ein wildes Tier. Miller bittet die Radler daher, die Störche zu beobachten, aber ihnen nicht zu nahe zu kommen oder gar zu versuchen, sie zu füttern. Denn auch ohne Anlocken können Radler genug Störche entdecken.

