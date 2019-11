Radschnellweg Landshut mit Klimazertifikat ausgezeichnet

Die Stadt Landshut ist für den neuen Radschnellweg mit LED Beleuchtung vom Bundesumweltministerium mit dem "Zertifikat über die Einsparung von Treibhausgasemissionen" ausgezeichnet worden. Zudem gab es weitere 100.000 Euro Förderung aus der Klimaschutzinitiative des Bundes für die neue schnelle Radverbindung in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt. Der fast kreuzungsfreie Radschnellweg verbindet das Messegelände mit der Hochschule im Osten der Stadt.

Über die "Radbahn" schnell zur Arbeit

In Zeiten, in denen immer mehr Menschen zehn Kilometer und mehr mit dem Rad zur Arbeit fahren, ist diese Radschnellbahn wichtig. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern entlastet auch die vollen Straßen und verbessert somit die Lebensqualität, sagte Florian Pronold (SPD), Staatssekretär im Bundesumweltministerium bei der Übergabe des Klimaschutzzertifikates.

Immer mehr Radfahrer in Landshut

Nach der jüngsten Haushaltsbefragung ist der Fahrradanteil im Landshuter Verkehr inzwischen auf 28 Prozent angestiegen, so Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP). Mit dieser Quote brauche man sich nicht zu verstecken. Es gebe aber Vorreiterstädte in Deutschland wie Münster, wo der Anteil bei Mitte 30 Prozent liege. Deshalb wolle auch Landshut das Radwegnetz noch weiter verbessern.