Radrennen "Ladies Tour" startet: Straßen in und um Hof gesperrt

Mitten in der Hofer Innenstadt startet am Dienstag eines der bundesweit anspruchsvollsten Radrennen für Frauen. Die erste Etappe der insgesamt sechs Tage dauernden "Ladies Tour" führt durch Stadt und Landkreis Hof. Erwartet werden rund 100 Rennrad-Sportlerinnen aus der ganzen Welt, unter anderem die amtierenden deutschen Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer und Franziska Brauße.

"Ladies Tour": 94 Kilometer durch den Landkreis Hof

Start ist um 13 Uhr am Hofer Rathaus. Die 94 Kilometer lange Tour führt über Helmbrechts, Schwarzenbach am Wald, Bad Steben und Mödlareuth durch den Frankenwald. Die schnellsten Fahrerinnen werden gegen 15:45 Uhr am Rathaus zurückerwartet, zuvor gibt es noch eine Sprintwertung mitten durch die Innenstadt.

Tour-Direktorin Vera Hohlfeld verspricht den Zuschauerinnen und Zuschauern viele spannende Momente: "Wer denkt, dass der erste Tag eher so zum Einrollen ist, liegt hier falsch. Das ist schon eine Herausforderung mit vielen Steigungen, das ist schon schwer." Vor allem die Bergwertung in der kleinen Gemeinde Eisenbühl könne sich zum "Alpe d´Huez des Frankenwalds" entwickeln, sagt Heiner Wolf, Sportreferent des Landratsamtes.

Public-Viewing entlang der Strecke und Laufrad-Rennen

Stadt und Landkreis Hof haben ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt – so gibt es nicht nur im Start- und Zielbereich in der Hofer Ludwigstraße, sondern auch unterwegs in Helmbrechts, Schwarzenbach und Bad Steben ein Public-Viewing, bei dem das Publikum die gesamte Strecke über einen Livestream miterleben kann. Und die Nachwuchstalente können auch schon mal trainieren – das Stadtmarketing Hof hat zusammen mit dem Radsportverein RC Pfeil unter anderem ein Laufrad-Rennen für Kinder vorbereitet.

Straßensperrungen in Stadt und Landkreis Hof

Insgesamt sind über 440 Polizei-Einsatzkräfte und Ehrenamtliche für einen reibungslosen Verlauf im Einsatz. Wegen des renommierten Frauen-Radrennens, das seit über 34 Jahren auch unter dem Namen "Thüringen-Rundfahrt" bekannt ist, kommt es in Teilen der Hofer Innenstadt und im Landkreis Hof zu Straßensperrungen.