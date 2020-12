Radmuttern an geparktem Auto in Wendelstein gelöst

Unbekannte haben am Donnerstag (10.12.20) in Wendelstein im Landkreis Roth die Radmuttern eines geparkten Fahrzeugs entfernt. Nun sucht die Polizei Zeugen der gefährlichen Manipulation.

Vier von fünf Radmuttern entfernt

Die Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei beim Anfahren im Wendelsteiner Ortsteil Röthenbach bei St. Wolfgang merkwürdige Geräusche an ihrem Fahrzeug festgestellt. Nach einigen hundert Metern bemerkte sie demnach ein verändertes Fahrverhalten und stoppte auf einem Parkplatz. Dort stellte sich heraus, dass vier von fünf Radmuttern von ihrem Reifen fehlten.

Absichtliche Manipulation – Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Die Polizei Schwabach geht von einer bewussten und absichtlichen Manipulation an dem Auto aus und ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Es sei lediglich dem Zufall und der Aufmerksamkeit der Fahrzeugführerin zu verdanken, dass sie und die mitfahrenden Kinder unverletzt blieben und es nicht zu einem schweren Unfall kam, so die Beamten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwabach unter der Telefonnummer 09122/ 92 70 zu melden.