Radlerunfall in Augsburg: 81-Jährige kommt ums Leben

Um etwa 11.45 Uhr (Donnerstag, 24.6.) hat sich in der Zugspitzstraße im Augsburger Osten ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei hat ein Lastwagen eine Radfahrerin überrollt.

Unfallgutachten soll genauen Hergang klären

Die 81 Jahre alte Frau sei ums Leben gekommen, so die Ermittler. Der genaue Unfallhergang müsse aber noch ermittelt werden. Klar sei, dass Radfahrerin und LKW-Fahrer zunächst nebeneinander in gleicher Richtung unterwegs waren. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat ein Unfall-Gutachten in Auftrag gegeben. Beim Fahrer des LKW soll es sich um einen 23-Jährigen handeln.

Abbiege-Assistenzsysteme erst in drei Jahren Pflicht

Schwere oder tödliche Unfälle beim Abbiegen von LKW haben die Stadt Augsburg dazu bewogen, ihre eigenen Fahrzeuge mit Abbiege-Assistenz-Systemen nachzurüsten. Schon vor einem Jahr hat die Stadt darauf hingewiesen, dass sich schätzungsweise die Hälfte dieser Unfälle mit den Kamerasystemen vermeiden ließe. Verpflichtend sind die Systeme aber erst ab dem Jahr 2024 - für Neufahrzeuge.