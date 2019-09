Radlerin gerät in München unter Lkw - schwerverletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Münchner Bahnhofsplatz ist am Nachmittag eine Radlerin unter einen Lkw geraten und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das gab die Berufsfeuerwehr soeben bekannt. Demnach lag die Frau noch unter dem Sattelzug, als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen.

Feuerwehr befreite Radlerin mit Hilfe von Hebekissen

Die Feuerwehr setzte Hebekissen ein, um die im Bereich der Vorderachse eingeklemmte Fahrradfahrerin zu befreien. Sie wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Lkw-Fahrer.

Beeinträchtigungen im Tram- und Busverkehr am Hauptbahnhof

Der Bereich um den Bahnhofsplatz war ab 16 Uhr weiträumig abgesperrt. Bus und Trambahn konnten bis in die Abendstunden die Haltestelle Hauptbahnhof nicht anfahren. Die Unfallursache ist noch unklar.