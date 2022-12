Radler bei Nacht: Der Schrecken der Brummi-Fahrer

Wer mit Christina Scheib und ihrem Lkw in der Stadt unterwegs ist, erkennt schnell: Lasterfahren im Winter in der Stadt ist Hochleistung. Scheib ist beim Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, sie fährt selbst einen 40 Tonnen schweren Lastwagen. Sechs Spiegel sollen eigentlich für Rundumsicht des Fahrers sorgen – zwei links, einer oberhalb der Windschutzscheibe, drei rechts.

Kaum sichtbar trotz funktionierender Beleuchtung

Wenn Dunkelheit und Nässe zusammenkommen, wird es für die Fahrer trotzdem schwierig. Wir machen einen Test mit Christina Scheib. Sie biegt mit ihrem Lkw rechts ab – und wir lassen einen Radler an ihr vorbeifahren: einmal dunkel gekleidet, einmal mit einer reflektierenden Warnweste.

Der Unterschied ist verblüffend. Die Scheinwerfer der Autos, Tropfen auf den Spiegeln, Spiegelungen in den Scheiben – alles das macht die Sichtverhältnisse für Lasterfahrer extrem schwierig, trotz aller Spiegel. Ein dunkel gekleideter Radler ist auch mit vorschriftsmäßiger Beleuchtung für Christina Scheib erst im allerletzten Moment erkennbar, vorher geht das schwache Fahrradlicht in den vielen Reflexen und Reizen einfach unter. Für Scheib ist das Abbiegen nach rechts deswegen Stress pur: "Obwohl ich dreimal schau' – es ist mir schon so oft passiert, dass ich halt einfach einen Fahrradfahrer nicht gesehen habe." Zum Glück sei aber bisher nichts passiert.

Auffällig mit reflektierender Kleidung

Anders, wenn der Radfahrer die Warnweste überstreift. Schon viele Meter vor der Kreuzung ist er in den Spiegeln eindeutig auszumachen. "Den hat man super gesehen!", bestätigt Scheib. Sie kann ihren schweren Brummi in aller Ruhe stoppen und den Radler vorbeifahren lassen.

Ein Allheilmittel ist reflektierende Kleidung aber nicht. Denn auch Lkw, die alle vorgeschriebenen Spiegel haben, haben immer noch einen toten Winkel – einen Bereich, der für die Lastwagenfahrer einfach unsichtbar bleibt. Christina Scheib kann das demonstrieren. Sie hat sich auf eigene Kosten einen Abbiegeassistenten installieren lassen. Dessen Kamera zeigt ihr auf einem Monitor genau den Bereich, den die Spiegel nicht mehr abdecken. Auf dem Monitor ist deutlich ein rotes Auto zu sehen – beobachtet der Fahrer nur die Spiegel, ist das Auto einfach nicht da. Im Straßenverkehr sind genau das die Fälle, die immer wieder zu schrecklichen Unfällen führen.

Hell gekleidet und trotzdem nicht zu sehen

Das ist auch die Kritik des Fahrradclubs ADFC. Auch der ADFC empfiehlt in der Dunkelheit für Fahrradfahrer und Radfahrerinnen helle oder reflektierende Kleidung. Aber der Club fordert darüber hinaus einen verpflichtenden Abbiegeassistenten für alle Lkw. Erst Mitte September ist in München ein 25-jähriger Radler von einem rechts abbiegenden Laster getötet worden – an einer eigentlich gut einsehbaren Kreuzung.

Der Abbiegeassistent soll verpflichtend für alle neu zugelassenen Lkw erst 2024 kommen – danach wird es noch Jahrzehnte dauern, bis die meisten Laster damit ausgerüstet sind. Laut Andreas Schön, Vorsitzenden des ADFC München, passieren die meisten Abbiegeunfälle zwischen Radlern und Lastern bei Tageslicht. "Bei LKW- Unfällen ist das Problem, dass die Fahrer aus den Fahrzeugen in vielen Fällen einfach gar nichts sehen – und dann ist es völlig egal, was die Radlfahrer anziehen."

Lkw-Fahrerin Christina Scheib wünscht sich, dass sich mehr Auto- und Radfahrer in die schwierige Situation von Lasterfahrern versetzen – und respektvollen Abstand halten. So könnte ein Miteinander im Verkehr gelingen. Denn das Beharren auf der eigenen Vorfahrt bringt für Radler nichts – wenn sie von einem Lkw-Fahrer einfach nicht gesehen werden können.