Radldemo statt Abseilaktion über A8 und B17: Klimaschützer klagt

Etwa 50 Klimaschützer haben sich in Augsburg an einer Fahrrad-Demonstration beteiligt. Geplant war eigentlich eine Aktion an einer Brücke über die A8 oder die B17. Weil beides untersagt wurde, klagt der Veranstalter gegen die Stadt.