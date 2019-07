Radldemo gegen Stau in Garmisch-Partenkirchen

Bild

Autofahrer müssen sich am Samstag in und um Garmisch-Partenkirchen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen einer Demo wird die B2 am Vormittag für eine Stunde gesperrt. Eine Bürgerinitiative will so den Baubeginn des Wanktunnels vorantreiben.

© Lui Knoll