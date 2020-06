Radlboom: Starnberg wird fahrradfreundlich

Durch Corona hat es einen regelrechten Fahrradboom in Oberbayern gegeben. Um 20 Prozent ist der Fahrradverkehr in München gestiegen. Mancher hat wohl das Fahrrad neu entdeckt, zumal es in der Landeshauptstadt jetzt auch noch sogenannte Pop-Up-Radwege gibt sowie ein gutes Radverkehrsnetz.

Aber: Der Platz ist in vielen Orten begrenzt und jahrzehntelang wurde nur fürs Auto gebaut – in Starnberg beispielsweise wälzen sich 40.000 Autos täglich durch den Ort. Jetzt hat er also richtig begonnen: der Konkurrenz-Kampf Fahrrad gegen Auto.

Fahrradverkauf läuft in Starnberg auf Hochtouren