Radl-Gewinnspiel: Innenministerium irritiert mit Hauptgewinn

"Mobil mit Fahrrad, E-Bike und E-Scooter" - unter diesem Titel veranstaltet das Bayerische Innenministerium aktuell ein Gewinnspiel. "Das Radfahren und die Möglichkeiten der Elektromobilität gewinnen im Bewusstsein der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung", heißt es im zugehörigen Flyer. Und weiter: "Für viele Wege innerhalb von Städten und Gemeinden ist das Fahrrad das schnellste, kostengünstigste, flexibelste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel."

So weit, so nachvollziehbar. In den sozialen Netzwerken sorgt die Aktion dennoch bei vielen Nutzern für Stirnrunzeln - und zwar wegen des ausgerufenen Hauptpreises. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält nämlich kein schickes neues Fahrrad, sondern ein vierrädriges Gefährt: ein Kompaktklasse-Auto eines bayerischen Herstellers.

"Lass es bitte eine Satire sein"

Zwar handelt es sich um ein Hybridfahrzeug, das sowohl von einem Elektro- als auch einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Dennoch stellen mehrere Twitter-Nutzer die Frage, warum ausgerechnet ein Auto als Hauptprämie für eine Aktion ausgewählt wird, bei der es auch um die Bedeutung von Fahrrädern & Co für die Verkehrswende und den Klimaschutz geht.

So schreibt etwa der offizielle Twitter-Account der Aktivisten vom "Radentscheid München" zu einem Screenshot des Gewinnspiel-Flyers: "Lass es bitte eine Satire sein". Und ein anderer Nutzer kritisiert: "Für den gleiche Preis hätte es 5 E-Lastenräder als Hauptpreise geben können. Schade, Chance vertan." Etwas gelassener notiert ein weiterer Nutzer mit Blick auf das Gewinnspiel: "Ich musste schon lachen."

Weitere Gewinne: Fahrsicherheits-Training, Sparbücher und Helme

Die anderen ausgerufenen Preise scheinen dagegen keine Fallstricke zu beinhalten. Gutscheine für ein Pkw-Fahrsicherheits-Training schaden sicher nie - und auch die zehn zu verlosenden Sparbücher mit einer Einlage von 1.000 Euro dürften ihre Gewinner freuen. Auch für echte Radl-Liebhaber ist übrigens etwas dabei: Unter den Teilnehmern werden fünf Fahrradhelme verlost.