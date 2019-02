Radioaktiver Müll verbrannt? Verantwortliche beschwichtigen

Im Kern haben Vertreter vom Müllheizkraftwerk, dem AKW und der Aufsichtsbehörde (Landesamt für Umwelt) nochmals dargelegt: In Weißenhorn werde nur solcher Müll verbrannt, der unter strengen Richtlinien und Aufsicht des Landesamts für Umwelt als "freigemessen" gilt. Dessen Strahlung ist so gering, dass sie mit der von normalem Haus- oder Industriemüll vergleichbar und für den Menschen nicht gefährlich ist.

Strahlung vergleichbar mit Industrie- und Hausmüll

In Zahlen heißt das: Die Strahlungsdosis, der der Mensch pro Jahr durch die freigemessenen Teile theoretisch ausgesetzt werden kann, muss unterhalb von zehn Mikrosievert liegen - egal ob direkt (etwa durch Kontakt beim Transport) oder indirekt (bei Verbrennung). Im Vergleich: Der Mensch wird im Jahr durch die natürliche Strahlung in Deutschland einer durchschnittlichen Dosis von rund 2.100 Mikrosievert ausgesetzt.

Hochradioaktive Abfälle bleiben auf dem AKW-Gelände

Somit gilt der Müll in Weißenhorn laut Aufsichtsbehörde per Definition gar nicht als radioaktiv. Beim Pressegespräch wurde auch aufgeführt, welche Abfälle aus dem AKW in Weißenhorn verbrannt werden. Dazu gehören Textilien, Papier, Kunststoffe und Holz – jedoch kein Beton, Schutt oder Kabel.

Hochradioaktive Abfälle kommen in Castorbehälter, die im Zwischenlager auf dem Gelände des AKW bleiben. Trotzdem, das räumt auch Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger ein, gebe es in der Bevölkerung eine gewisse Verunsicherung. Wegen der öffentlichen Debatte habe er auch bis auf Weiteres die Anlieferung von Müll aus dem AKW in Weißenhorn gestoppt.

SPD-Fraktion fordert Stopp für AKW-Müllverbrennung

Nächste Woche wird der Umweltausschuss des Landkreises nochmals über das Thema beraten. Außerdem wird es in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt weitere Messungen im Müllheizkraftwerk geben, um "öffentlich nachzuweisen, dass keine Belastung erfolgt ist", so Landrat Freudenberger. Die SPD-Fraktion im Kreistag hatte jedoch bereits im Vorfeld gefordert, überhaupt keinen Müll mehr aus dem AKW in Weißenhorn zu verbrennen – vor allem im Hinblick auf den anstehenden Rückbau des AKW. Dann sollen rund 2000 Tonnen freigemessener Müll aus dem AKW, verteilt auf 20 Jahre, nach Weißenhorn kommen.

Ein SPD-Kreisrat hatte die Diskussion um die Müllverbrennung in Weißenhorn mit der Frage ins Rollen gebracht, ob die Strahlung des AKW-Mülls, der in Weißenhorn ankommt, schädlich sei. Seit rund drei Jahren wird gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Günzburg, in dem das AKW steht, und dem Landkreis Neu-Ulm freigemessener Müll in Weißenhorn verbrannt.