17.05.2020, 11:03 Uhr

Radioaktiver Austritt in Garching: Grüne fordern Konsequenzen

Nach dem Austritt von radioaktivem C-14 am Forschungsreaktor FRM II in Garching fordern die Grünen einen Betriebsstopp mindestens bis Jahresende. Derzeit ruht der Betrieb am Reaktor ohnehin. Grund sind die Corona-Beschränkungen.