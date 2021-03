Radikalisierungsprävention: Standorte für Regensburg und Passau

In Regensburg und in Passau sollen neue Standorte für die Radikalisierungsprävention der sogenannten "MotherSchools" und "FatherSchools" entstehen. Dafür erhält der Verein "Frauen ohne Grenzen" eine Viertelmillion Euro, die zudem die Weiterführung der "MotherSchools" in Augsburg finanzieren soll. Das meldet das Bayerische Sozialministerium.

Prävention, um Radikalisierung vorzubeugen

In den Projekten "MotherSchools" und "FatherSchools" des Vereins "Frauen ohne Grenzen", einer international tätigen Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Wien, setzen sich Mütter und Väter mit den Entwicklungsphasen ihrer Kinder, Kommunikationsstrategien und Anzeichen für eine Radikalisierung auseinander.

Wichtig sei dabei der Präventionsgedanke: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind keine Eltern von bereits radikalisierten Jugendlichen, sondern informieren sich aus elterlicher Fürsorge heraus vorbeugend über Radikalisierungsprozesse. Denn Prävention setze an, bevor Radikalisierung überhaupt entstehe, so das Sozialministerium.

Eltern als wichtigster Ansprechpartner

Eltern seien die wichtigsten Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche. Sie würden als erstes spüren, wenn sich ihre Kinder veränderten, zunehmend von ihrem Umfeld abkapselten, isolierten, mit Freundschaften brechen und plötzlich radikale Ansichten vertreten würden. Daher sei es wichtig, Eltern entsprechend zu sensibilisieren und ihnen Handlungsoptionen aufzuzeigen.

Insgesamt erhält der Verein im Jahr 2021 330.000 Euro vom Sozialministerium, von denen 80.000 Euro für die Weiterführung der "FatherSchools" in Aschaffenburg und Erlenbach am Main (Unterfranken) zur Verfügung gestellt werden.