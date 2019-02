Fahrradclub: Mehr Geld für mehr Räder auf Bayerns Straßen

Die Staatsregierung hat sich einiges vorgenommen: Der Anteil des Radverkehrs soll auf 20 Prozent ansteigen - und zwar schon bis zum Jahr 2025. Im Moment sind es erst elf Prozent. Die Regierung fördert deshalb Radfahrprojekte. Umsetzen müssen die aber die Kommunen. Bayern habe im Radverkehr schon überall große Fortschritte gemacht, betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Trotzdem gebe es noch viel zu tun, sagte Herrmann bei einem Treffen mit 60 Vertretern der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen".

ADFC: Es mangelt an nötiger Infrastruktur

Der Fahrradclub ADFC begrüßt die Initiative, fordert aber weiterhin auch ein grundsätzliches "Rad-Gesetz" für Bayern. Ohne zusätzliches Geld und Personal seien die aktuellen Ziele nicht zu schaffen. Die Landesvorsitzende des ADFC Bernadette Felsch kritisierte: Es mangele noch immer viel zu oft an der nötigen Infrastruktur: "Oft enden Radwege im Nichts, Radstreifen sind ständig zugeparkt. So kann man nicht gemütlich und sicher Fahrrad fahren", sagte Felsch.

Parkplätze fallen durch Radschnellwege weg

Deshalb sollen Radwege jetzt massiv ausgebaut werden. In den Ballungsräumen sollen Radschnellwege entstehen – gefördert vom Freistaat. In München ist zum Beispiel gerade ein Radschnellweg in den Norden, Richtung Garching und Unterschleißheim in Planung. Dass durch solche Radschnellwege Parkplätze wegfielen, müsse man dann aber auch mal in Kauf nehmen, sagte Joachim Herrmann.

Der Innenminister plädiert außerdem für mehr Fahrrad-Abstellplätze, vor allem an U-Bahn- und S-Bahn-Abgängen.

Herrmann: Polizei für zunehmenden Radverkehr sensibilisieren

Bei dem Fachgespräch ging es auch um die Sicherheit. Erst im vergangenen Jahr ist die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Fahrradfahrer wieder angestiegen. Das führt Joachim Herrmann vor allem auf den langen Sommer zurück. Je besser das Wetter, desto mehr Menschen würden aufs Rad steigen. Das Ziel müsse sein: mehr Radverkehr, aber weniger Unfälle.

Auch die Polizei soll für den zunehmenden Radverkehr sensibilisiert werden. Im Moment ist der Freistaat dabei, die Fahrradstreifen der Polizei auszubauen. Joachim Herrmann versprach auch, die Anliegen der Kommunen ins Ministerium zu tragen.