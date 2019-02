Radförderung: Augsburg strampelt sich zur Radfahrerstadt

Wie bringen Bayerns Städte noch mehr Radfahrer auf die Straße? Darüber berät Innenminister Herrmann am Mittag mit Vertretern von Kommunen aus dem ganzen Freistaat. Das Ziel: Bis 2025 sollen Radfahrer einen Anteil von 20 Prozent am gesamten Straßenverkehr in Bayerns Städten haben. In Augsburg liegt der Radler-Anteil derzeit schon bei 17 Prozent.

Augsburg baut auf Radwege

Dafür hat die Stadt einiges getan: Augsburg setzt zum Beispiel auf durchgängige Radstreifen. Zuletzt wurden sie in der Innenstadt und im Stadtteil Lechhausen angelegt, weitere sollen folgen. In Oberhausen wurden vorhandene Radfahrstreifen verbreitert. Die Maximilianstraße hat sogenannte Komfort-Streifen für die Zweiräder bekommen. Daneben gibt es in Augsburg ein Verleihsystem für Fahrräder sowie zwei bewachte Fahrradstationen am Hauptbahnhof.

Kommunen kritisieren Bürokratie bei Radförderung

Für kommunale Radfahrprojekte sind Förderungen von bis zu 70 Prozent möglich. Einige Kommunen kritisieren jedoch den bürokratischen Aufwand, um an die Gelder zu kommen.