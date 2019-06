Radfahrerin stürzt mit zwei Promille in Donau

Eine Fahrradfahrerin ist in der Nacht betrunken in die Donau gestürzt. Das teilt die Polizei jetzt mit. Demnach sei die 22-jährige Regensburgerin zunächst Schlangenlinien mit ihrem Rad gefahren, als sie in die Donau stürzte und mit ihrem Kopf gegen die Bordwand eines am Kai liegenden Schiffes prallte.

Radfahrerin rettet sich selbst aus Wasser

Wie es heißt, konnte sich die Frau selber aus dem Wasser retten. Dennoch wurde sie ins Krankenhaus gebracht: Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde, eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Da die Beamten zwei Promille bei der Regensburgerin feststellen konnten, erwartet sie jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.