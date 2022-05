Radfahrerin in Bamberg von Lkw überrollt und schwer verletzt

Eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Bamberg von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lastwagenfahrer am Mittwoch an einer Kreuzung des Berliner Rings beim Rechtsabbiegen die Radfahrerin erfasst und überfahren.

Polizeibeamten stillen Blutungen

Die Polizeibeamten konnten als Ersthelfer die lebensbedrohlichen Blutungen der Verunglückten stillen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Frau wurde im Klinikum mehrere Stunden lang notoperiert. Derzeit bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Bamberg

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Hergangs ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der darauf folgenden Unfallaufnahme war der Berliner Ring in Richtung Süden bis etwa 12 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.