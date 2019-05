30.05.2019, 21:41 Uhr

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Wohnmobil getötet

Bei Diespeck im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Donnerstagnachmittag eine 81-jährige Radfahrerin mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.