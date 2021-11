Radfahrer spuckt Lkw-Fahrer an – dieser überfährt das Fahrrad

Ein komplett zerstörtes Fahrrad und zwei Strafanzeigen waren das Ergebnis eines Streits zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Betonmischers im Stadtgebiet von Hof. Auslöser der Auseinandersetzung sei das Hupen eines 45-jährigen Lastwagenfahrers beim Überholen des Radlers in der Enoch-Widman-Straße gewesen, teilte die Polizei mit.

Hof: Betonmischer überrollt Fahrrad nach Spuckattacke

Der Radfahrer ärgerte sich so sehr über das Hupen, dass er den Betonmischer im langsam fließenden Verkehr seinerseits überholte und sein Rad an der nächsten Kreuzung vor den Betonmischer stellte. Laut Polizei riss der Fahrradfahrer anschließend die Fahrertür auf und spuckte den 45-Jährigen im Lauf des folgenden Wortgefechts an. Der erzürnte Fahrer schloss die Wagentür, fuhr mit dem Betonmischer über das vor ihm stehende Fahrrad und danach im Verkehr davon.

Die Polizei hielt ihn kurze Zeit später im Stadtgebiet an und nahm seine Personalien auf. Er erhielt, ebenso wie der Radfahrer, eine Strafanzeige. Der Schaden des demolierten Fahrrads sowie eines ebenfalls zerstörten Mobiltelefons, das am Rad befestigt war, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.