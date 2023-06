Radfahrer sammeln Kilometer: Stadtradeln in Ostbayern

Günther Kolb und seine Kollegen können es kaum erwarten, wenn am Samstag das Stadtradeln in Regensburg startet. Das Team hat beim Wettbewerb die letzten Jahre so viele Kilometer gesammelt, dass sie sechs Gold-Urkunden und eine Silber-Urkunde an ihrem Arbeitsplatz beim Naturholzmöbelgeschäft möbelum hängen haben. Heuer will das Team wieder Gold holen. Günther Kolb hat sich da schon was überlegt.

So viele Alltagswege wie möglich klimafreundlich zurücklegen

Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Radelnde können sich als eigenes Team anmelden oder in ein bestehendes Team beitreten und per App oder auf der Homepage ihre im Aktionszeitraum geradelten Kilometer eintragen.

Jeder Kilometer zähle – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte, heißt es von den Veranstaltern. Für die besten Teams gibt es Preise und eine Urkunde.

"Die Hoffnung ist natürlich, dass man dadurch auch ein paar Leute motiviert oder begeistert, mehr auf dem Fahrrad zu radeln, als sie es sonst machen würden", erklärt Dr. Klaus Wörle, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Regensburg.

In diesen Kommunen startet der Wettbewerb demnächst

So wie in Regensburg startet auch in anderen Kommunen in Niederbayern und der Oberpfalz im Juni das Stadtradeln.

17.6. bis 7.7. in Regensburg, Landshut und Burglengenfeld

26.6. bis 16.7. in Straubing

12.6. bis 2.7. in Osterhofen

3.7. bis 23.7. in Landau an der Isar, Mamming, Dingolfing und dem Landkreis Dingolfing-Landau

weitere teilnehmende Kommunen und Termine auf der Stadtradeln-Homepage

Stadtradeln spart Sprit und Treibhausgas

In manchen Kommunen hat das Stadtradeln bereits stattgefunden – zum Beispiel in Pocking. Dort sind die Teilnehmenden über 51.000 Kilometer geradelt und haben so circa 7.200 Euro Spritkosten gespart und mehrere Tonnen Treibhausgas vermieden.

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis. Das ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt.

Günther Kolb wird statt wie sonst nicht "nur" 27 Kilometer einfach in die Arbeit radeln sondern einen Umweg fahren entlang an der Naab und dem Regen um pro Tag über 80 Kilometer zu sammeln.