Radfahrer im Kleinhesseloher See ertrunken

Laut Polizei entdeckte ein Spaziergänger am Samstag in den frühen Morgenstunden den leblosen Mann in der Nähe des Seehauses. Der Unbekannte konnte nur noch tot geborgen werden. Er lag neben seinem Fahrrad im Wasser des Kleinhesseloher Sees.

Radfahrer prallte offenbar gegen Metallabgrenzung

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei Dunkelheit auf dem Radweg östlich des Sees in Richtung Süden fuhr. Sein Fahrradlicht hatte er an. Offenbar verließ der Radfahrer den Weg und fuhr auf einen Grünstreifen und dann gegen eine rund 50 Zentimeter hohe Metallabgrenzung.

Vermutlich stürzte der Mann über diese Metallabgrenzung kopfüber ins angrenzende Wasser. Er verletzte sich an der Stirn und verlor möglicherweise das Bewusstsein. Laut Polizei blieb er auf dem Bauch mit dem Gesicht unter Wasser liegen und ertrank deshalb.

Identität des Toten unklar

Wer der Tote ist, ist immer noch unklar. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise: Der Mann ist circa 70 Jahre alt, schlank, hat eine Stirnglatze, er trug eine Zahnprothese oben und unten. Angezogen war er mit einer olivgrünen Fliegerjacke und einer schwarzen Sporthose. Er hatte ein grünes Fahrrad bei sich mit einem Tennisschläger und zwei Jutebeuteln.