Radfahrer bei Unfall in Landshuter Innenstadt getötet

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein 58 Jahre alter Radfahrer in der Innenstadt von Landshut gestorben. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer eines Sattelschlepper-Gespanns den Radfahrer beim Rechtsabbiegen von der Neustadt in die Regierungsstraße übersehen.

Radfahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, heißt es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hatte zur genauen Klärung des Unfallhergangs auch einen Gutachter hinzugezogen. Die Landshuter Innenstadt war wegen des Unfalls am Nachmittag teilweise abgesperrt. Die Bergung des Sattelschlepper-Gespanns dauerte länger. Ein Polizeisprecher sagte dem BR, dass es deshalb zu Behinderungen kam.