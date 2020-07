Radfahrer bei Matting von Zug erfasst

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntagnachmittag an einem Bahnübergang bei Matting im Landkreis Regensburg gekommen. Ein 79-jähriger Fahrradfahrer wurde beim Überqueren der Gleise von einem Zug in Richtung Ingolstadt erfasst und kam dabei ums Leben. Laut Polizei hatte er weder die akustischen Warnsignale noch die Blinklichter wahrgenommen.

Andere Radler wollten ihn warnen

Der 79-Jährige war laut Polizei zusammen mit einer anderen Person von Sinzing Richtung Matting unterwegs. Als er den unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte, hätten andere Radfahrer noch versucht ihn zu warnen. Sie hatten die Blinklichter offenbar gesehen. Doch der 79-Jährige reagierte nicht und fuhr auf die Gleise, wo ihn der Zug erfasste. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 79-Jährige alle Warnsignale übersehen und überhört hat. Die Bahnstrecke war am Sonntag Nachmittag für rund drei Stunden gesperrt.