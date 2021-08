20.08.2021, 12:18 Uhr

Auf Autobahn erwischt: Radler will von Ingolstadt nach Coburg

Auf der Autobahn, bei Dunkelheit und in dunkler Bekleidung hat die Polizei am Abend einen Radfahrer an der A9-Rastanlage Greding gestellt: Er wollte offenbar mit dem Rad von Ingolstadt ins 200 Kilometer entfernte Coburg fahren.